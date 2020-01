Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra pistten çıktı.



Herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken pist, ilk olarak saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı. Havalimanında yapılan çalışmaların ardından uçuşların saat 20.00'ye kadar durdurulmasına karar verildi. Yetkililer, çalışmaların daha erken tamamlanması halinde pistin belirtilen saatten önce yeniden uçuşlara açılacağını ifade etti.



VALİLİK: 164 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağının, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktığı belirtildi.



Açıklamada, "Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.



THY'DEN 6 EK SEFER



Olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı birçok seferini iptal etmek zorunda kalan THY, İstanbul'a gelmek üzere Anadolu'daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'na 6 ek sefer planladı.



Yolcuların mağdur olmaması için bu kararı alan şirket, ek seferlerle İstanbul Havalimanı'na seyahat edecek yolcularına Sabiha Gökçen Havalimanı'na kara yolu ile ulaşım imkanı da sunacak.



Planlanan ek seferler ise şu şekilde:



"TK 6965 Ankara-İstanbul, TK 6963 Antalya-İstanbul, TK 7787 İzmir-İstanbul", TK 7783 Diyarbakır-İstanbul, TK 7789 Samsun-İstanbul TK 7785 Trabzon- İstanbul."



Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:



"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."



Bu arada THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 6 uçağından 5'i, İstanbul Havalimanı, biri ise Ankara'ya yönlendirildi.



İSTANBUL HAVALİMANI, YÖNLENDİRİLEN UÇAKLAR İÇİN HAZIR



Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasitenin bulunduğu öğrenildi.



PEGASUS: GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILDI



Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:



"Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."



PİLOT İLE KULE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI



Pist dışına çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki o anlar anbean konuşmalara da yansıdı.



Özellikle ses kayıtlarına pilot ile kule görevlisi arasındaki diyalogda iki tarafın da sakinliğini koruyarak olaya müdahale etmeleri dikkat çekti. Pilotun pist dışına çıkar çıkmaz hava trafik kontrol merkezine anında durumu bildirirken, kontrolör de havada ve yerdeki uçakların iniş ve kalkışını koordine etmek için uğraş verdiği kayıtlarda duyuldu.



DHA’nın edindiği ses kaydına göre uçak pist dışına çıkar çıkmaz pilotun, kuleye “İnişte pistten toprağa çıktık” anonsu yapması üzerine apronda alarm verildi. Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçakları da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiği de bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.



Pilot ile kule arasındaki konuşmalar şöyle:



Pilot: İnişte pistten toprağa çıktık.



Kule: Bilgilendirdim geliyorlar.



Kule: İtfaiye geliyor mu, sağlık gönderiyoruz. Bir talebiniz var mı ek olarak?



Pilot: Negatif efendim, şu an iyi gözüküyoruz.



Kule: Anladım efendim bütün ilgi sizin üzerinizde şu anda bir şey olduğunda haber verin dinlemedeyiz. İtfaiye çıkıyor.



Pilot: Teşekkürler.



Kuleden diğer pilotlara: Hızlı taksiye başlayın.



Kule: Pas geçin.



Kule: Muhtemelen park yerine geri döneceksiniz bir trafik pistten çıktı, yeni park yeri için arayacağım.



Havadaki bir uçağın pilotu: Pistin kapalılığı ne kadar sürecek?



Kule: Efendim bir uçağımız pistten çıktı, şimdi ona müdahale ediyoruz. Görünen biraz var gibi. Minimum yarım saat ön görüyorum ama haber vereceğiz yaklaşma tarafından.



Kule: Kalkışta bekleyenler müdahale bir netliğe kavuşsun bilgi vereceğim.



Yerdeki başka bir uçağın pilotu: Park yerine geri dönüyoruz.



Kule: Kalkışta bekleyen tüm uçakların dikkatine kalkış iniş mümkün olmayacak.













