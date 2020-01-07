Sabiha Gökçen’de seferler yine ertelendi!

stanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında kayarak pistten çıktı.



Uçak çamura saplanırken içerisindeki 164 yolcu, güvenli bir şekilde tahliye edildi.



SAAT 20.00'YE KADAR UÇUŞLAR DURMUŞTU



Ekipler hemen çalışmalarına başlarken, havalimanındaki uçuşların akşam saat 20.00'ye kadar durdurulduğu açıklanmıştı. Yapılan yeni duyuruda ise iç hat uçuşlarının başladığı bildirildi.







YOLCU VE UÇAK KUYRUĞU



Ara verilen uçuşlar, havalimanında yoğunluğa neden oldu. Hem yolcu hem de uçaklar kuyruklar oluşturdu.



İLK UÇUŞ SAAT 22.00 DENİLDİ SABAH 6.00'YA ERTELENDİ



Kapanan iç hat seferleri normala döndü diye beklenirken, 22.00'de başalanılacak uçuşlar sabah 06.00'ya ertelendi.