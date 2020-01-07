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Sabiha Gökçen’de seferler yine ertelendi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı, yoğunluğa neden oldu. İlk uçuşun sabah 6'da yapılacağı duyuruldu.

Güncel / 07 Ocak 2020 Salı 21:39
Sabiha Gökçen’de seferler yine ertelendi!

stanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında kayarak pistten çıktı.

Uçak çamura saplanırken içerisindeki 164 yolcu, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

SAAT 20.00'YE KADAR UÇUŞLAR DURMUŞTU

Ekipler hemen çalışmalarına başlarken, havalimanındaki uçuşların akşam saat 20.00'ye kadar durdurulduğu açıklanmıştı. Yapılan yeni duyuruda ise iç hat uçuşlarının başladığı bildirildi.



YOLCU VE UÇAK KUYRUĞU

Ara verilen uçuşlar, havalimanında yoğunluğa neden oldu. Hem yolcu hem de uçaklar kuyruklar oluşturdu.

İLK UÇUŞ SAAT 22.00 DENİLDİ SABAH 6.00'YA ERTELENDİ

Kapanan iç hat seferleri normala döndü diye beklenirken, 22.00'de başalanılacak uçuşlar sabah 06.00'ya ertelendi.

Yolcu UçağıBoeingPegasusSabiha Gökçen Havalimanı

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