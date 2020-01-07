USD (Alış - Satış) : 5,96 - 5,97 EURO (Alış - Satış) : 6,66 - 6,67

Kömür sobası bomba gibi patladı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir evde karbonmonoksit sıkışması sonucu kömür sobası patladı. Alevleri diğer odalara sıçramadan söndüren itfaiye ekipleri faciayı önledi.

3. Sayfa / 07 Ocak 2020 Salı 15:29
Kömür sobası bomba gibi patladı

Edinilen bilgiye göre, Emirsultan Mahallesi’nde 4 katlı binanın 3. katında bulunan Ferhat K.’ya ait evde karbonmonoksit sıkışması sonucu kömür sobası bomba gibi patladı. Patlayan kömür sobası yangın çıkmasına sebep olurken, evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin haber verdiği itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, alevler diğer odalara sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin erken müdahalesi ile yangının diğer odalara ve hemen bitişiğindeki binalara sıçramadan kontrol altına alınması bir faciayı önledi. Sobanın bulunduğu odadaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, can kaybının ve yaralanmanın olmaması tek teselli kaynağı oldu. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Kömür SobasıKarbonmonoksit

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı