İngiliz astronottan uzaylı açıklaması

1991'de SSCB'nin modüler uzay istasyonu Mir'e düzenlenen bir misyona katılarak İngiltere'nin uzaya çıkan ilk astronotu olan Helen Sharman'a göre, uzaylılar kesinlikle var ve şu anda Dünya'da bulunuyor olabilirler.







İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Sharman, Dünya dışı yaşamın “tartışmasız gerçek olduğunu” ancak çevremizde var olduğunu bildiğimiz yaşama göre farklı elementlerden oluşmuş olabileceğini iddia etti.







Observer Magazine'e konuşan Sharman, bu fark nedeniyle Dünya dışı varlıkların gezegenimizde bizim bilgimiz dışında bulunuyor olabileceğini ifade etti.







Bu varlıkların karbon ve nitrojenden oluşma ihtimali olduğunun altını çizen 56 yaşındaki Sharman, 'Şu an burada olmaları muhtemel ve biz onları öylece göremeyiz' dedi.







Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir başka çalışanı Alan Stern, insanoğlunun neden hala Dünya dışı bir medeniyet ile iletişime geçemediğine dair yeni bir teori ortaya atmıştı.







American Astronomical Society'nin düzenlediği konferansta bir açıklama yapan Stern, bunun nedeni olarak uzaylıların tahmin ettiğimizin aksine sualtı bir medeniyet geliştirmiş olabileceği ihtimalinin altını çizmişti.







Stern, dünyadışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabilecekleri iddiasını ortaya atmıştı.