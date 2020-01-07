USD (Alış - Satış) : 5,96 - 5,97 EURO (Alış - Satış) : 6,66 - 6,67

Çeyrek altın ve altın fiyatları 07.01.2020

Gram altın 300,7 lira, çeyrek altın 489 lira ve Cumhuriyet altını 2.002 liradan işlem görüyor.

Ekonomi / 07 Ocak 2020 Salı 11:25
Çeyrek altın ve altın fiyatları 07.01.2020

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 300,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşılık altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde, 300,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde, 300,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.002 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 1.582 dolar ile yaklaşık son 7 yılın zirvesine yükseldikten bugün sabah saatlerinde 1.555 dolara kadar çekildi. Buradan gelen alımlar yönünü yukarı çeviren altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.568 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, küresel piyasalarda devam eden jeopolitik risklere karşın risk algısının görece azaldığını kaydetti.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerin arttığını ifade eden uzmanlar, konuyla ilgili haber ve açıklamaların yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Uzmanlar, bugün Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 dolar, gram altında ise 305 liranın önemli dirençler olduğunu söyledi.

GöreceÇeyrek AltınCumhuriyetDış TicaretEuro Bölgesi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı