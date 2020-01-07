Çeyrek altın ve altın fiyatları 07.01.2020

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 300,7 lira seviyesinde işlem görüyor.



Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşılık altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde, 300,6 liradan tamamladı.



Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde, 300,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.002 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı dün 1.582 dolar ile yaklaşık son 7 yılın zirvesine yükseldikten bugün sabah saatlerinde 1.555 dolara kadar çekildi. Buradan gelen alımlar yönünü yukarı çeviren altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.568 dolardan işlem görüyor.



Uzmanlar, küresel piyasalarda devam eden jeopolitik risklere karşın risk algısının görece azaldığını kaydetti.



ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerin arttığını ifade eden uzmanlar, konuyla ilgili haber ve açıklamaların yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.



Uzmanlar, bugün Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 dolar, gram altında ise 305 liranın önemli dirençler olduğunu söyledi.

