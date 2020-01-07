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Annenin feryadı yürekleri dağladı!

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 07 Ocak 2020 Salı 19:24
Annenin feryadı yürekleri dağladı!
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Edinilen bilgiye göre, kaza Serinhisar ilçesi, Denizli-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Olay, Acıpayam istikametinden Denizli kent merkezine seyir halinde olan Nurcan C. hakimiyetindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan Gökhan İhsan K.’ye ait 20 AYY 056 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobili gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karşı şeride geçen otomobil içerisinde bulunan sürücü Nurcan C.’yi hafif yaralı, kızı Hilal C.’yi de (17) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Hilal C. hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan İhsan K. ve Elif K.’de Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, vatandaşların o anları cep telefonuna kaydettiği sırada anne Nurcan C.’nin "Annem ben nasıl dayanırım buna, ben buna dayanamam" feryatları ise yürekleri dağladı. Kaynak : İHA

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Polis112 Acil ServisAğır YaralıSağlık Ekipleri

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