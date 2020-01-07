Adliye önünde silahlı saldırı

Demir, kulüp yöneticisi olduğu dönemde takımda forma giyen Serkan Demirezen'i 25 Temmuz 2017'de sahte senetle 25 bin lira dolandırdıkları ve 50 bin lira da borçlandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Kayseri Adliyesi'ne gitti.



Demir, adliye önünde karşılaştığı avukat Özgür A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya dahil olan avukatın babası Mehmet A. (62), yanındaki tabancayla Demir'e 9 el ateş etti.



Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Gözaltına alınan Mehmet A, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.





Kaynak : AA

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