ABD-İran arasında yeni kriz!

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesinin ardından New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşma yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne vize başvurusunda bulunduğunu belirten Zarif, başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı.



Bir Amerikan televizyon kanalında konuşan Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun talebinin zamanında yerine getirilemeyeceğini bildirdiğini söyledi.



VİZE TALEBİ RESMEN REDDEDİLEMİYOR



İran Dışişleri Bakanı'nın vize talebinin resmi olarak reddedilip reddedilmediği ise henüz netlik kazanmadı. Resmi olarak reddedilmesi durumunda bunun yasal bazı teknik unsurları tetikleyerek gelecekteki vize başvurularını da etkilemesi söz konusu olabilir. Adının gizli tutulması kaydıyla açıklama yapan bir Amerikalı yetkili vize işleminin zamanında tamamlanamayacağı bilgisini doğruladı ancak vizelerle ilgili gizlilik yasası doğrultusunda daha fazla bilginin paylaşılamayacağını belirtti.



"HAFTALAR ÖNCESİNDEN VİZE TALEBİMİZ VARDIR"



Ancak Tahran'daki bir toplantı sırasında gazetecilere açıklama yapan Zarif "New York'taki toplantı Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gündeme gelmedi. Vize talebimiz haftalar öncesinden ulaştı. ABD 'zaman yetersizliği nedeniyle vermedik' diyemez. Vermek için yeterli zamanları vardı fakat onların vahşetini ABD halkına anlatacak birisinin gelişini engellemek için reddettiler. Yanlış yapıyorlar çünkü dünya New York'tan ibaret değildir" ifadelerini kullandı.



POMPEO VİZE SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e Birleşmiş Milletlere (BM) gelmesi için vize vermediği iddialarını, "Bireysel olarak vize konularını konuşamayız. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı Zarif'in ABD'ye seyahati konusunda ekleyecek çok bir şeyim yok." diyerek geçiştirdi.



ZARİF, POMPEO'YA YÜKLENDİ



İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 'Tahran Diyaloğu: 23. Uluslararası Körfez Konferansı' sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Zarif, Pompeo'ya yüklendi.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yanlış analiz ve raporlarla ülkesini tuzağa düşürdüğünü savunan Zarif "ABD neden korkuyor? Bana vize verilmemesi ABD yönetimi ve Trump hükümetinin iflası demektir. Pompeo, kişisel kini nedeniyle ABD'nin Batı Asya'daki sonunun başlangıcına yol açtı" dedi.



"KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ CEVAPSIZ KALMAYACAK"



ABD'nin Irak'taki askerlerini çekmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zarif, Washington yönetiminin Irak'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bu ülkede bulunmasını sağlayan anlaşmayı ihlal ettiğini ve Iraklıların da bu anlaşmaya dayanarak ABD'den çıkmasını istediğini söyledi.



ABD'nin bölge halkının duygularını yaraladığını belirten Zarif, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin cevapsız kalmayacağını yineledi. "Komutanımızı öldürmesi nedeniyle uygun gördüğümüz yerde ve zamanda münasip gördüğümüz şekilde ABD'ye yanıt verilecektir. Ne zaman, nerede ve nasıl yanıt vereceğimizi ABD'nin tayin etmesine izin vermeyeceğiz. ABD'nin heyecanıyla karar almayız" şeklinde konuşan Zarif, ABD'nin bölgeden kesinlikle çıkacağını da sözlerine ekledi.



ABD VİZE VERMEKLE YÜKÜMLÜ



BM Genel Merkezi'nin ev sahibi konumu olması itibariyle ABD, yabancı yetkililerin örgüt bünyesindeki toplantılara katılması için vize vermekle yükümlü. Ancak ABD; bunun bazı istisnalarına dayanarak geçmişte çok defa İranlı diplomatların ülkeye girişini kısıtladı.