ABD'den o ülkeden çekiliyor mu?

Irak'ta konuşlu ABD güçlerinin ülkeden çıkmaya yönelik prosedürleri hayata geçirmeye başladığı bildirildi.



Al Arabiya'nın aktardığına göre Irak makamlarına iletilen mesajda, 'Koalisyon güçleri Irak'ta yeniden konuşlanma ve güvenli bir çıkış sağlamak için önlemler almalı. Bölgedeki helikopter uçuşlarında artış yaşanacak' ifadelerine yer verildi.



'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ABD ASKERLERİ ÇEKİLECEK'



Reuters'ın haberinde ise, 'ABD öncülüğündeki koalisyon, önümüzdeki günlerde ve haftalarda güçlerini Irak'tan çekeceğini bildirildi' denildi.



ABD ASKERLERİNİN ÇIKARILMASINI ÖNGÖREN YASA TASARISINI ONAYLANDI



Irak parlamentosu, İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesinin ardından, ülkedeki Amerikan askerlerinin çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.



Oylamada kabul edilen tasarı, hükümetten 'Irak'taki yabancı askerlerin varlığına son vermesini ve bu askerlerin Irak'ı kara, hava veya su yolları üzerinden hiçbir şekilde kullanmamasını' talep ediyor. Tasarıda, 'Irak hükümeti Irak topraklarındaki herhangi bir yabancı askeri varlığa son vermek için çalışmalı' deniyor.



Tasarının bağlayıcı özelliği bulunmasa da, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin oturumun açılışında benzer bir çağrıda bulunmuş olması nedeniyle kararın uygulanma ihtimali yüksek görülüyor.



ABD'DEN YALANLAMA



Uluslararası haber ajanslarında, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Irak Operasyonlar Komutanlığı'na çekilmeye hazırlandıklarına dair resmi mektup gönderdiği iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Irak'tan çekilmiyoruz çekilme planımız da yok" açıklamasında bulundu.





