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49 ilde uyuşturucu operasyonu: 137 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 ilde gerçekleştirilen "NarkoNet 5 Operasyonu’nda" 137 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel / 07 Ocak 2020 Salı 11:15
49 ilde uyuşturucu operasyonu: 137 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı “NarkoNet5” isimli operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımının özendirilmesi ve buna ilişkin paylaşımların yapılmasına ön ayak olan şüphelilere yönelik düğmeye basıldı.

Zanlıların yakalanması amacıyla ülke geneli olmak üzere 49 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonda 137 zanlı gözaltına alındı. Operasyona ilişkin çalışmaların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Kaynak : İHA

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