49 ilde uyuşturucu operasyonu: 137 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı “NarkoNet5” isimli operasyon düzenledi.



Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımının özendirilmesi ve buna ilişkin paylaşımların yapılmasına ön ayak olan şüphelilere yönelik düğmeye basıldı.



Zanlıların yakalanması amacıyla ülke geneli olmak üzere 49 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonda 137 zanlı gözaltına alındı. Operasyona ilişkin çalışmaların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.