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Trump ve Beyaz Saray'dan son dakika İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacağını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan son dakika açıklamasında da, "Trump hala İran ile bir nükleer anlaşmanın müzakere edilebileceğine inanıyor" denildi.

Dünya / 06 Ocak 2020 Pazartesi 17:30
Trump ve Beyaz Saray'dan son dakika İran açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Kellyanne Conway yaptığı son dakika açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın halen İran ile bir nükleer anlaşma müzakere edebileceğine inandığını bildirdi. Conway ayrıca Trump'ın hedeflerinde olan 52 noktadan bazılarının İran ve İran kültürü için çok önemi yerler olduğunu belirtmesi konusuna da açıklık getirdi. Conway, 'Trump, İran'ın kültürel varlıklarını hedef aldığını söylemedi. Sadece soru soruyordu' dedi.

Öte yandan UNESCO yaptığı açıklamada, ABD ve İran'a kültürel miraslara zarar vermeme konusunda imzaladıkları mutabakatı hatırlattı.

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