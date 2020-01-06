Renk Renk Saksı Çiçekleriyle Evinizin Havasını Değiştirin

1- Menekşe

Menekşe, bakımı oldukça kolay bir saksı çiçeğidir. Güneşi ve ışığı sever. Mor, beyaz, pembe gibi onlarca rengi vardır. Ev dekorasyonunuzu tamamlamak için güzel bir seçenektir.



2- Sardunya

Anayurdu Afrika olan bir bitki olsa da bize gördüğümüzde İtalya'yı ve Akdeniz'i anımsatır. İtalya'da çoğu evin özellikle balkonunda bulunan sardunyalar, güzel kokusuyla eve farklı bir atmosfer kazandıracak ve içinizi ısıtacak.



3- Atatürk Çiçeği

Kırmızı yapraklarıyla oldukça iddialı bir saksı çiçeği türüdür. Bakımı oldukça kolaydır. Işığı fazla sevmez.



4- Sukulent

Sukulent, farklı türleri ve renkleriyle özellikle dekorasyonda çok sık kullanılan bir bitki türüdür. Çok ışık ve çok gölge sevmez. Suya az ihtiyaç duyar. Bu nedenle bakımı oldukça kolaydır. Farklı sukulent türleri ve canlı çiçekleri kullanarak eviniz için güzel bir çiçek sepeti oluşturmayı tercih edebilir ya da sadece sukulent kullanarak banyonuzdan mutfağa kadar evinizin birçok bölgesini ferah bir ortama dönüştürebilirsiniz.



5- Barış Çiçeği

Beyaz rengi sade ve şık görüntüsüyle minimalist dekorasyonu tercih edenler için oldukça uygun bir seçenek olacaktır. Bakımı kolay olan bir saksı bitkisidir. Yalnız çok dikkat edilmesi gerekir çünkü bu bitkinin yaprakları zehirli olabilir. Evde küçük çocuğu ya da hayvan dostu olanlar için uygun olmayacaktır.



Bu çiçeklere nasıl ulaşabiliriz?

Gördüğünüz gibi aslında evinizi güzelleştirmek artık çok kolay. Bu konuda en büyük yardımcınız birbirinden güzel saksı çiçekleri olacak. Üstelik günümüzde online çiçek sitelerinin artmasıyla ulaşması da çok kolay. İstediğiniz bitkiyi online sipariş verebilir ben interneti çok kullanmıyorum gelenekselciyim diyorsanız da evinize yakın bir çiçekçi bularak istediğiniz saksı çiçeğine kavuşabilirsiniz.

