USD (Alış - Satış) : 5,96 - 5,97 EURO (Alış - Satış) : 6,66 - 6,67

Kütahya'da vahşet

Kütahya’da bir evde, karnında bıçak darbeleri olan kadın cesedi ile vücudu kısmen yanmış erkek cesedi bulundu.

3. Sayfa / 06 Ocak 2020 Pazartesi 16:04
Kütahya'da vahşet

Edinilen bilgiye göre, Kütahya merkez Mecidiye Mahallesi Dershane Sokağı 4 numaralı bir evde cesetler olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 50'li yaşlardaki biri kadın iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Polisin yaptığı incelemede, kadının karnında bıçak darbelerine rastlandığı, erkeğin de sırt kısmında yanıklar bulunduğu öğrenildi.

Yakınlarının tespitine göre cesetlerin, söz konusu evde birlikte yaşayan Süleyman Özdemir ile Emine Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Cesetler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisSüleyman ÖzdemirEvliya ÇelebiMecidiyeSağlık Ekipleri

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı