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İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

İstanbul’da yağışın da etkisiyle E-5’te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı.

Yaşam / 06 Ocak 2020 Pazartesi 19:27
İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde etkisini gösteren yağışlı hava nedeniyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi.

Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı.




Kaynak : İHA

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Yağışlı HavaMeteorolojiTrafik YoğunluğuBüyükşehir Belediyesi

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