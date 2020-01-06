İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde etkisini gösteren yağışlı hava nedeniyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi.



Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı.









Kaynak : İHA

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