İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

İstanbul’da yağışın da etkisiyle E-5’te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde etkisini gösteren yağışlı hava nedeniyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi.
Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı.
Kaynak : İHA