Hafter'e Libya'da darbe!

Sirte'yi Koruma ve Güvenliği Sağlama Gücünden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin kente doğru ilerlediğine ve bazı bölgeleri ele geçirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, başkent Trablus'un yaklaşık 400 kilometre doğusundaki Sirte'nin doğusunda yer alan 17. Kapı yakınlarında Hafter milislerine ait iki zırhlı aracın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.



SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLDÜ



'Hafter milislerinin Sirte'ye yönelik saldırıları püskürtüldü.' ifadelerine yer verilen açıklamada, kentte durumun tamamen kontrol altında olduğu, akşam saatlerindeki çatışmaların ise kentin dışında meydana geldiği aktarıldı. Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı yapı, akşam saatlerinde Sirte kentini ele geçirdiklerini iddia etmişti.



UMH, Hafter destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 4 Ocak'ta Sirte kentindeki sivil alanları silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldığını açıklamıştı.







KADDAFİ'NİN MEMLEKETİ



Sirte, aynı zamanda, 2011'de NATO destekli askeri müdahale sonucunda devrilen ve linç edilen Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin doğup büyüdüğü ve öldürüldüğü kent.



LİBYA'DAKİ DURUM NE?



Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.