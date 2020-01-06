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Fırtınaya yakalanan gemideki 6 konteyner denize düştü

Ege'nin kuzeyi ve Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki bir gemide bulunan 6 konteyner denize düştü.

Yaşam / 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:32
Fırtınaya yakalanan gemideki 6 konteyner denize düştü

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan, İzmir'in Aliağa Limanı'na giden Panama bayraklı, 6 bin 285 grostonluk 100 metre uzunluğundaki 'MedKon İstanbul' isimli gemi, Bozcaada açıklarından geçtiği sırada fırtınaya yakalandı.

Saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına dolayısıyla gemideki 6 konteyner yerinden sökülerek denize devrildi. Bunun üzerine gemi kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) durumu bildirdi.

Bölgede geçiş yapacak diğer gemilerin kaptanlarına uyarı yapıldığı, 'MedKon İstanbul'un ise Bozcaada'nın kuzeyine demir atarak beklemeye başladığı öğrenildi.

Çanakkale BoğazıPanama

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