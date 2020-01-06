Emniyetten 'FETÖ/PDY Sözlüğü'

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının kullandığı şifreli dili, şüpheli, tanık/müşteki-mağdur veya bilgisi alınan kişilerin ifadelerinden çözerek "FETÖ/PDY Sözlüğü" yayımladı.



Sözlükte kek, tereyağı, lahmacun, lokum, köylü ve peyzajcı gibi FETÖ/PDY'nin gizli anlamlar yüklediği 1094 kelimeye yer verildi.



Şüpheli, tanık/müşteki-mağdur veya bilgisi alınan kişilere ait ifadeler, raporlar, tahkikat evrakı, müfettiş raporları ile açık kaynaklardan faydalanılarak hazırlanan sözlük, 326 sayfadan oluşuyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele dairesi başkanlıklarının müşterek hazırladığı "FETÖ/PDY Sözlüğü"nün ön sözü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, takdimi ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından kaleme alındı.



Üç bölümlük sözlüğün birinci bölümü terimler sözlüğü olup 1094 maddeden oluşuyor.



Örgüt mensuplarının ezberlemesi istenen kelimeler



Sözlüğün ikinci bölümünde FETÖ tarafından 1993'te yalnızca örgüt mensubu öğrencilerin ezberlemesi amacıyla hazırlanan 756 kelimenin bulunduğu "Kevser" isimli derleme kitabın kelime listesine yer verildi.



Sınırlı sayıda basılan, Fetullah Gülen'in birkaç eseri ile çeşitli bölümlerin yer aldığı kitabın, örgüt tarafından güvenlik tedbirleri çerçevesinde geri toplatıldığı bildirildi.



Sözlükte "Kevser" kitabının bir örgüt mensubunun nasıl davranması, zaman tanzimini nasıl ayarlaması gerektiği, inanması gereken örgüt değerleri ve elebaşı Gülen'in kullandığı dili anlaması için hazırlandığı kaydedildi.



Örgüt yapılanması ve hiyerarşik kademelerin şemaları



Sözlüğün son bölümünde de FETÖ'nün coğrafi bölge, yönetim, finans, öğrenci, emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına ilişkin şemalara yer verildi.



Coğrafi bölge yapılanması kapsamında Türkiye'nin 2003-2008 tarihli birinci şemada 7, 2008-2016 tarihli ikinci şemada ise 5 bölgeye ayrıldığı dikkati çekiyor.



FETÖ askerleri "Gri Dosya" ile fişlemiş



"FETÖ/PDY Sözlüğü"den aralarında kek, tereyağı, lahmacun, lokum, köylü, çöpçü, peyzajcı, depocu, KDV yüzde 12 sorumlusu, optik, kozmik, trend ve panik butonunun da olduğu gizli anlamlar yüklenen 1094 kelimeye yer verildi.



Sözlükte farklı anlamlar yüklenen başlıca kelimeler şu şekilde:



"Adanmış Ruh: Örgüte adanmış kimsedir. Örgütte sadakatinden şüphe edilmeyen kimseler için kullanılmaktadır.



Akabe: Örgütün başka görüşlerden, ideolojilerden eleman devşirmesi anlamına gelmektedir.



A Katı: Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasıyla ilgili bir kavramdır.



Âli Heyet: Genel olarak örgütün istişare ve karar alma mekanizmasındaki en yüksek kurula verilen isimdir.



Altın Günü: Örgütsel kararların alındığı ve bunların örgüt mensuplarına iletildiği istişare toplantılarının örgüt içindeki şifreli kodudur.



B Katı: Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanması ile ilgili bir kavramdır.



Ballı Şeker: Örgüt mensubunun rüyasında örgüt elebaşı veya peygamberlerle alakalı rüya görmesi demektir.



Beyaz Renk: Örgütte TSK mahrem yapılanmasında Deniz Kuvvetleri personeli olan örgüt mensuplarını ifade etmek için kullanılmaktadır.



C Katı: Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanması ile ilgili bir kavramdır.



Çiçek: Örgüt mensuplarının dinleme cihazına (böcek) verdikleri isimdir.



Çimen: TSK mahrem yapılanmasında jandarma birimini ifade etmek için kullanılmaktadır.



Çöpçü: FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında daha önce örgütle bağı olan ancak sonradan örgütten kopmuş ve örgüte zarar veren, örgüt aleyhine bilgi veren veya gizli tanıklık yapan kişiler için kullanılan koddur.



D Katı: Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanması ile ilgili bir kavramdır.



Dayı: Örgüt mensuplarının örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e verdikleri kod isimlerdendir.



Dede: Örgüt mensuplarının örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e verdikleri kod isimlerdendir.



Duvarcı: Örgütün mason yapılanmasında Mason Locası'na üye olan örgüt mensuplarına denilmektedir.



Fen: TSK mahrem yapılanmasında Kara Harp Okulunu ifade etmek için kullanılmaktadır.



Geometri: TSK mahrem yapılanmasında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunu ifade etmek için kullanılmaktadır.



Gri Dosya: Örgütün TSK mahrem yapılanmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen fişlemelerde kullanılan bir arşivleme sistemidir.



Depocu: Örgütün hakim/savcı hazırlık evleri yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt mensuplarıdır.



Emineri: Kendi evinde kalan üniversite öğrencileri (örgüt mensubu veya olmayan)



Halley Kuyruklu Yıldızı: Örgütün sembolü, Halley Kuyruklu yıldızıdır. Örgütün genel kabulü ve öğretisine göre ahir zamanda yeryüzüne gelecek "Mesih/Mehdi", Halley kuyruklu yıldızından zuhur edecektir.



Kainat İmamı: Örgütteki en üst, mutlak ve hatasız görülen örgüt elebaşının liderlik statüsüdür. Bu statünün sahibinin Fetullah Gülen olduğuna inanılmaktadır.



Kandan irinden deryaları geçmek: Fetullah Gülen'in yazılarında ve vaazlarında sık sık kullandığı bu tabir adeta bir slogandır. Zorluklara göğüs gerip hedeflere ulaşmayı ima etmektedir.



Kapadokya: Fetullah Gülen'in yazı ve vaazlarında sık kullandığı tabirdir.



KEK: "Kendi Evinde Kalan" anlamında örgütsel kısaltma. Emineri ile aynı anlama geliyor. Önceleri KEK tabiri kullanılırken daha sonra "Eminer/Emineri" tabiri kullanılmaya başladı.



KDV yüzde 12 sorumlusu: Örgütün topladığı himmet paralarının yüzde 12'sini oluşturan kısmının ayrılması ve yurt dışında kullanılmak üzere değerlendirilmesiyle ilgilenen örgüt mensuplarıdır.



Kınalama: TSK mahrem yapılanmasında, örgüt mensubu öğrencinin askeri mahrem yapılanmaya seçilmesi ile ilgili kavramdır.



Köylü: Örgüt jargonunda Menzil tarikatına bağlı insanları ifade etmek için kullanılmaktadır.



Kozmik: İstihbarat birimlerine sızmış örgüt mensuplarını ifade etmektedir.



Kutsal Hoca Payı: FETÖ içinde toplanan himmet ve benzeri paraların il imamları aracılığıyla örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e gönderilmek üzere ayrılan kısmına verilen addır.



Lahmacun: Örgütün gizlilik ilkesi gereği kullanmış olduğu finansal kodlama. Bir lahmacun, 10 bin Amerikan dolarına karşılık geliyor. FETÖ'nün topladığı döviz cinsi paraların miktarlarında yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için son zamanlarda böyle bir tabir kullanılmaya başlandı.



Lokum: FETÖ mensuplarının bulundukları ülkedeki örgütün iş ve işlemlerini kolaylaştıran yetkililere verdikleri rüşvet için kullandıkları bir tabir. Rusya'da yaşayan örgüt mensupları Amerikan doları için de Lokum tabirini kullanmaktadır. Çok sık olmamakla birlikte bu tabir Türkiye'de de bir dönem kullanılmıştır.



Mabede giden yolların kapatıldığı zaman dilimi: Fetullah Gülen'in Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemlerini kastetmek için kullandığı tabirlerden biridir.



Malikhane: Örgütün MİT mahrem yapılanmasında MİT personeline verilen "Hastane" adının deşifre olması sonrası verilen yeni isimdir.



Mutfak: FETÖ tarafından kullanılan mecazi bir tabirdir. Örgüt içinde her ünitenin yaptığı istişare toplantılarında yeni fikirlerin, stratejik kararların çıktığı bölüme "Mutfak" bölümü denilmektedir.



Müzik: Örgütün siyasi partiler yapılanması ile ilgili bir kodlamadır. Siyasi parti içine yerleştirilen örgüt mensuplarının deşifre olmaması için siyasi partiler "Müzik" şeklinde kodlanmaktadır.



Nefis terbiyesi: Örgütün özel iletişim dilinde beyin yıkamak anlamına gelen bir kavramdır.



Notçu/Notçuluk: Örgütün hakim/savcı hazırlık evleri yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt mensuplarıdır. Yeni kanun düzenlemelerine göre çalışma notlarını ve kitapçıklarını revize etmekle görevlidirler.



Norm: Örgüt içinde dini bir yaşantı açısından arada kalmış, yani hem camiye giden hem de alkol alan, ehli dünya vesaire kişilere denilmektedir.



Oğuz: Fetullahçı Terör Örgütü'nce 2012'den sonra Milliyetçi Hareket Partisine verilen kod isim.



Pırlanta: Örgüt elebaşının yazdığı kitaplara verilen isim.



Şefkat tokadı: İsteksizlik gösteren veya örgütsel vazifesini geri plana atıp dünya işleri ile uğraşan örgüt mensubunun tehdit edilmesi/korkutulması.



Tereyağı: FETÖ mensuplarının telefon görüşmesi ya da yazılı haberleşme sırasında "himmet" dedikleri para toplama faaliyeti için kullandıkları tabirdir.



Yayın mahrem yapılanması: Örgütün siyaset yapılanması ile ilgili bir terim.



Doğan: Fetullahçı Terör Örgütü'nce 2012 yılından sonra Cumhuriyet Halk Partisine verilen kod isimdir.



Timaş: Örgüt tarafından 2012 yılından sonra Adalet ve Kalkınma Partisine verilen kod isimdir.



Optik: Fetullahçı Terör Örgütü'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında veya diğer faaliyet alanlarında örgüte yeni eleman yapılması planlanan ya da bir görev verilmesi düşünülen şahıslar hakkında örgüt tarafından yapılan detaylı istihbari araştırmadır. Örgüt içinde "optimize etmek" olarak da adlandırılmaktadır.



Panik butonu: Örgüt mensuplarının cep telefonlarında bulunan bir uygulamadır. Ani bir durumda bu butona basıldığında telefondaki bilgiler geri döndürülemeyecek şekilde silinmekte, en son program kendisini de silerek işini tamamlamaktadır.



Peyzajcı: Örgütün mason yapılanmasında Rotary Kulübüne üye olan örgüt mensuplarına denilmektedir.



Trend: Örgüt içinde sözleşmeli olarak çalışanlara verilen isimdir. "Sözleşmeye tabi (ST)", Tayine tabi olmayanlar" tabirleri, trend ile aynı anlama gelmektedir.



Tereyağı: Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının, telefon görüşmesi ya da yazılı haberleşme sırasında "himmet" dedikleri para toplama faaliyeti için kullandıkları tabirdir."