Emekli memur hem zam hem de fark alacak

Son 6 ayda enflasyondan kaynaklı fark oluşursa o da zamma ekleniyor.Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi temmuzda yüzde 5 zam aldı, ocakta da maaşlara yüzde 4 yansıtılacak.



Farkla yüzde 5.49 oldu



Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre; ikinci 6 aylık enflasyon kümülatif yüzde 6.49 arttı. Bu da temmuz zammı olan yüzde 5'in aşıldığı anlamına geliyor. Bir başka deyişle memur ve memur emeklisinin maaşına ocakta yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 1.49 (6.49-5=1.49) fark eklenecek. Böylece farkla birlikte zam yüzde 5.49 (4+1.49=5.49) olacak. Bu zam da Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak.



Ay sonuna kadar yatar



Memur emeklisi maaşını doğum tarihine göre 1-5 Temmuz arasında çekiyor. Enflasyon ayın 3'ünde belli olduğundan yüzde 1.49'luk farkın maaş tarihine yetişmesi mümkün değil. Dolayısıyla enflasyon farkından kaynaklı fark bu ay sonuna kadar SGK'nın belirleyeceği bir günde hesaplara geçecek. Zammın ardından en düşük memur emekli maaşı 2.611 liraya çıkacak. Peki diğer emeklilerin maaşı ne kadar artacak?

















Kaynak : Posta