Dev balık görenleri şaşırttı!

İznik ilçesinde balıkçı Hakan ve Gökhan Gider kardeşler, avlanmak için İznik gölüne açıldı. İki kardeş, Çakırca mevkinde 120 kiloluk dev yayın balığını yakaladı. Daha önce İznik gölünde bu büyüklükte bir balık tutulmadığını söyleyen iki kardeş, yayın balığını traktör römorkuna koyarak taşıdı. Taşınma sırasında yayın balığının yanına yatarak poz veren balıkçıların fotoğrafı şaşkınlık yaşattı.



Gökhan Gider, 'Kardeşim Hakan Gider, ağda bireyler olduğunu söyledi.



Kontrol ettiğimde çok büyük bir balığın ağa takıldığını gördüm. Kayığa güçlükle çektik' dedi.



İlçe merkezinde ağaca asılan yayın balığını görüntülemek için vatandaşlar bir birleriyle yarıştı. Öte yandan yayın balığına talip olan restoran sahibi Hüsnü Köroğlu, balıkçı kardeşler ile el sıkışıp kilosunu 30 TL den satın aldı.













Kaynak : İHA

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