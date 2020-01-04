Android Apk İndirme Güvenli mi?

Android apk indirme işlemi için akıllı cihazınızı bilinmeyen kaynaklardan dosya indirme işlemine açmanız gerekmektedir.
Android apk indirme güvenirliliği, apk indirmek isteyen kullanıcılar tarafından en merak edilen hususlardan birisidir. Android apk indirme işlemi için akıllı cihazınızı bilinmeyen kaynaklardan dosya indirme işlemine açmanız gerekmektedir. Bu durum da cihazı başta virüs bulaşma ihtimali olmak üzere birçok saldırıya açık hale getirmektedir. Bununla birlikte güvenilir bir platform kullandığınız sürece herhangi bir sorunla karşı karşıya gelmeyeceğiniz rahatlıkla söylenebilmektedir. Android apk indirme işlemi için kullanılabilecek en güvenilir platformlardan birisi Apk Dayı olarak bilinmektedir. Platforma yüklenen tüm uygulamalar öncelikle birtakım testlerden geçirilerek kullanıcılar için hem risksiz hem de kullanılabilir hale getirmektedir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan uygulama indirme işlemi mümkün olmaktadır. Apk Dayı platformuna erişmek için www.apkdayi.com linkine tıklayabilirsiniz. Sistemde bulunan yüzlerce uygulama tamamen ücretsiz bir şekilde son güncellemeler yapılarak sunulmaktadır.
Android Apk Nedir?
Android Apk, Android Package Kit olarak açılmaktadır. Android uygulamalarını yüklemek için kullanılan bir dosya formatıdır. Uygulamanın apk dosyası, uygulama mağazalarından indirildiğinde otomatik olarak cihazınıza yükleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Apk indirme işlemi ise uygulama dosyasını cihazınıza kendiniz yükleme yapmanız için kullanabileceğiniz bir işlemdir. Bu işleme 'sideloading' işlemi denilmektedir. Apk dosyaları yalnızca indirme işlemi için değil, dağıtma işlemi için de kullanabileceğiniz bir seçenektir. Bu sayede uygulamalar platformlarda dağıtılmaktadır. Bu durum oldukça avantajlı olmakla birlikte yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi bazı riskleri de bünyesinde barındırmaktadır. Uygulamanın dağıtma aşamasında dosyalara virüs bulaştırılabilmektedir. Bu nedenle Android apk indirme işlemi için Apk Dayı gibi güvenilir bir platformu seçmeniz önem arz etmektedir.
Android Apk Ne İşe Yarar?
Android apk kullanmanın faydaları şu şekilde listelenebilmektedir: