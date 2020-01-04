Android Apk İndirme Güvenli mi?

Android apk indirme güvenirliliği, apk indirmek isteyen kullanıcılar tarafından en merak edilen hususlardan birisidir. Android apk indirme işlemi için akıllı cihazınızı bilinmeyen kaynaklardan dosya indirme işlemine açmanız gerekmektedir. Bu durum da cihazı başta virüs bulaşma ihtimali olmak üzere birçok saldırıya açık hale getirmektedir. Bununla birlikte güvenilir bir platform kullandığınız sürece herhangi bir sorunla karşı karşıya gelmeyeceğiniz rahatlıkla söylenebilmektedir. Android apk indirme işlemi için kullanılabilecek en güvenilir platformlardan birisi Apk Dayı olarak bilinmektedir. Platforma yüklenen tüm uygulamalar öncelikle birtakım testlerden geçirilerek kullanıcılar için hem risksiz hem de kullanılabilir hale getirmektedir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan uygulama indirme işlemi mümkün olmaktadır. Apk Dayı platformuna erişmek için www.apkdayi.com linkine tıklayabilirsiniz. Sistemde bulunan yüzlerce uygulama tamamen ücretsiz bir şekilde son güncellemeler yapılarak sunulmaktadır.







Android Apk Nedir?



Android Apk, Android Package Kit olarak açılmaktadır. Android uygulamalarını yüklemek için kullanılan bir dosya formatıdır. Uygulamanın apk dosyası, uygulama mağazalarından indirildiğinde otomatik olarak cihazınıza yükleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Apk indirme işlemi ise uygulama dosyasını cihazınıza kendiniz yükleme yapmanız için kullanabileceğiniz bir işlemdir. Bu işleme 'sideloading' işlemi denilmektedir. Apk dosyaları yalnızca indirme işlemi için değil, dağıtma işlemi için de kullanabileceğiniz bir seçenektir. Bu sayede uygulamalar platformlarda dağıtılmaktadır. Bu durum oldukça avantajlı olmakla birlikte yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi bazı riskleri de bünyesinde barındırmaktadır. Uygulamanın dağıtma aşamasında dosyalara virüs bulaştırılabilmektedir. Bu nedenle Android apk indirme işlemi için Apk Dayı gibi güvenilir bir platformu seçmeniz önem arz etmektedir.



Android Apk Ne İşe Yarar?



Android apk kullanmanın faydaları şu şekilde listelenebilmektedir:

Öncelikle henüz güncellenmesi yapılan fakat yeni sürümü uygulamalara yüklenmeyen oyunları cihazınıza önceden indirme imkanı sunmaktadır.

İkinci olarak uygulama mağazalarında yüklü olmayan uygulamaları da indirme imkanı sunmaktadır.

Android apk'lar elle yüklendiğinde ücretli uygulamalar ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

Çevrim içi satın alma işlemi gerektiren uygulamalarda para ödenmeden ücretli özellikler sunulabilmektedir.

Android apk indirme işlemi

Öncelikle platformu ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Ardından arama motoruna indirmek istediğiniz uygulamayı yazarak motorda aratmalısınız.

Apk Dayı, tüm apk dosyalarını ücretsiz bir şekilde bulabileceğiniz bir platformdur. Platformda görüntülenen uygulamayı tıklayarak indirme sayfasına gitmeniz gerekmektedir.

Uygulamada bulunan oyunların pek çoğu hileli apk ve standart apk olarak iki farklı seçenek ile sunulmaktadır.

İndirmek istediğiniz seçeneği seçerek Android apk indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

çevrim içi satın alma işlemlerini ve uygulamada sunulan özellikleri ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir indirme seçeneğidir. Örneğin, Clash Royale, Clash of Clans gibi oyunlar strateji uygulanması gereken sevilen oyun seçenekleridir. Hileli apk imkanı, bu oyunlarda sınırsız altın ve elmas kullanma seçenekleri sunmaktadır. Bu sayede oyun karakterleri geliştirilerek rakiplere karşı bir adım önde olunabilmektedir. Hileli apk seçeneği başlangıçta oyunu zevksiz hale getirecek gibi hissedilse de kullanıcılar tarafından oldukça beğeni toplamaktadır.yapmak için öncelikle apk platformuna giriş yapmanız gerekmektedir. Güvenilir ve kaliteli hizmet veren Apk Dayı platformu üzerinden indirme işlemi yapmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde belirlenmiştir: