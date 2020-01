AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bakanlıklarımız 75 maddelik eylem planı ortaya koydu

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları:



Hükümet adına aile bakanımız oradaydı. Bütün şehitlerimize aynı tören uygulanmaktadır, farklılık yoktur.



DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİ



Her zaman kendileriyle olduğumuzu ifade ediyoruz. Anneliğin ideolojisi olmaz, annelerin siyaseti olmaz. Kalbi olan herkesin kenetlenmesi ve herkesin destek vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.



KADINA ŞİDDET



Bunun bir siyasetin üzerine düşen kısımları var tabii kültürel, ahlaki duyarlılıkların artırılması için yapılması gerekenler var. 75 maddelik bir eylem planı ortaya kondu. Parti olarak önemsiyoruz. Devlet içerisindeki kurumların görüşleri alınarak bu noktada ortaya konulmuş bir eylem planıdır. Bu konu sürekli takip etmemiz gereken bir konu. Emniyet ve jandarma personeline bu konuda eğitim veriliyor.



Kadına karşı gereken saygıyı göstermeyen dili gündelik hayat içerisinde fazlasıyla görüyoruz. Mücadelenin buradan yürütülmesi gerekiyor.



KASIM SÜLEYMANİ ÖLÜMÜ



Bütün Orta Doğu coğrafyasındaki denklemi etkileyecek sonuçlar doğurdu. Irak sahası zaten gerilimin çok yoğunlaştığı sahaydı. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte İran ve ABD arasında gerginlik devam etmişti. Bu eylemden sonra İran'ın nükleer anlaşmadan tamamen çekildiğini duyurması sadece bölgeyi değil dünyayı da nasıl etkileyeceği açısından sembol bir açıklama olmuştur. Karşılıklı tehditler ve tehdit dili her geçen gün tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı itidal çağrısı son derece önemlidir. Şu anda Irak'ın istikrarı ve güvenliği bütün bölgenin güvenliği ve istikrarı anlamına gelmektedir.



Irak dış müdahaleden arındırılmalı. Irak'ın geleceğine sadece Iraklılar karar vermelidir.