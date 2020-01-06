ABD Kongresi'nde Trump'ı zora sokacak adım!

Donald Trump'ın İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine karşı herhangi bir askeri misillemede bulunması durumda sert bir yanıt verileceğini söylemesi, hatta İran'ın kültürel mirası dahil bazı hedeflerin vurulabileceği tehdidi hem dünyadan hem ABD kamuoyunda tartışma yarattı.



TRUMP'A SÜLEYMANİ ÇAĞRISI



Tatil sonrası yeniden açılan Kongre'de de milletvekillerini önemli bir hafta bekliyor. Senato'daki Demokrat partili üst düzey iki isim Trump'ın Kasım Süleymani'nin öldürülme emrinin gerekçelerinin derhal ABD kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.



TRUMP'IN ASKERİ YETKİLERİNE SINIRLAMA GETİRECEK TASARI OYLANACAK



Kasım Süleymani operasyonunu 'kışkırtıcı ve orantısız' olarak niteleyen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu hafta Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarına sınırlandırma getirecek bir karar tasarısını oylanacağını açıkladı. Pelosi, Trump'ın bu adımının Amerikan vatandaşlarının hayatını tehlikeye attığını söyledi.







OPERASYONUN GEREKÇELERİ PAYLAŞILMADI



Trump'ın Süleymani operasyonu emri Kongre'nin 48 saat içinde bilgilendirilmesini öngören Savaş Yetkileri Yasası gereklerini karşılıyor. Ancak gerekçelere dair belgeler gizli ve kamuoyuyla paylaşılmadı. Benzer bir tasarının Kongre'nin üst kanadı Senato'ya da sunulması bekleniyor. Trump yönetiminin operasyonla ilgili Kongre'yi bu hafta bilgilendirmesi bekleniyor.



İÇ SİYASETTE TRUMP'A TEPKİ VAR



İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine iç siyasetten yükselen tepkilere karşı Trump yönetimi, operasyonu savundu. Pompeo, İran'ın kültürel mirası dahil bazı hedeflerinin vurulmasının BM tarafından kabul edilen savaş suçları kapsamına girdiği yönündeki soruları yanıtlamaktan kaçındı.