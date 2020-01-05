Yola bir anda fırlayan köpek kazaya neden oldu! 2 ölü, 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden Denizli’ye akraba ziyaretine giden İbrahim Tufan yönetimindeki 07 FUN 25 plakalı minibüs, Salihli-Alaşehir karayolu Örnekköy mevkiinde sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole yuvarlandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan Gamze Çiftçi (35) ve Muzaffer Kurt (55) hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alaşehir ve Salihli’de bulunan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. Kaynak : İHA

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