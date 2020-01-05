TürkAkım'da gaz sevkiyatı resmen başladı!

Bulgaristan doğalgaz iletim operatörü Bulgartransgaz’ın CEO’su Vladimir Malinov, BNR radyosuna yaptığı açıklamada, “Türkiye ile sınırdaki Istranca-2 olan yeni noktadan Rus gazının sevkiyatı başarıyla yapılıyor. Bu projenin üstünlükleri güvenlik ve ekonomik verimliliktir. Bunun nihai fiyat ve nihai tüketici üzerinde olumlu etkisi olacak” ifadelerini kullandı.



Rus doğalgazının teslimat noktasının, Romanya sınırındaki Negru-Vode yerine Türkiye sınırındaki Istranca’ya değiştirilmesinin, nakliye masraflarında da tasarruf sağlayacağını kaydeden Bulgar yönetici, “Kuzey Makedonya ve Yunanistan da Istranca-2 noktasından gaz alımına başladı” dedi.



Trans-Balkan boru hattından gaz akışının 1 Ocak itibarıyla durduğunu bildiren Malinov, bununla birlikte gerektiğinde bu sisteme de başvuracaklarını kaydetti.



8 OCAK'TA AÇILIYOR



TürkAkım, Rus gazının Avrupa'ya açılan yeni kapısı. Ankara ile Moskova arasında 2016'da atılan imzaların ardından yapımına 2017 yılında başlandı. 15 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev projede sona gelindi. Tekirdağ Kıyıköy'deki terminal, gaz dağıtımı için hazır.



RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE VLADİMİR PUTİN AÇILIŞI YAPACAK



Enerjide ticaret merkezi olmayı hedefleyen Türkiye dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Rusya üzerinden gelen 2 hatla 31,5 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'ye ulaşacak.



Karadeniz üzerinden Anadolu'ya uzanan dev doğalgaz boru hattı, yeni yılda açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla 8 Ocak'ta ilk gaz akışı sağlanacak.