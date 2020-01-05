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Orkinos balığı 11 milyon liraya satıldı

Japonya’da yeni yılda gerçekleştirilen geleneksel balık mezatında mavi yüzgeçli bir orkinos 11 milyon liraya alıcı buldu.

Ekonomi / 05 Ocak 2020 Pazar 09:20
Orkinos balığı 11 milyon liraya satıldı

Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı, Japonya'da yeni yılın gelişini kutlamak üzere her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen balık mezatına ev sahipliği yaptı. Sabah saat 05.00 sıralarında başlayan mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu. Bu seneki satışta en yüksek fiyat mavi yüzgeçli bir orkinos balığına verildi.

276 kilogramlık orkinos, 193.2 milyon yene (yaklaşık 11 milyon lira) alıcı buldu. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletinden bir balıkçı teknesinin yakaladığı öğrenilen orkinosun kilo fiyatı ise yaklaşık 700 bin yen (yaklaşık 39 bin lira) olarak belirlendi. Japonya'daki mezatlarda orkinos balıkları için verdiği rekor tekliflerle bilinen 'Ton Balığı Kralı' lakaplı balık restoranı işletmecisi Kiyoshi Kimura bu sene de açık artırmanın kazananı oldu.

Bu sene Kiyoshi Kimura tarafından 193.2 milyon yene satın alınan orkinos, Japonya tarihindeki en pahallı ikinci satış olarak kayıtlara geçti. Ülke tarihindeki en yüksek fiyat olan 333 milyon yen (yaklaşık 18.5 milyon lira) geçen seneki açık artırmada aynı isim tarafından ödenmişti. Kaynak : İHA

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RekorBalık PazarıOrkinosJaponya

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