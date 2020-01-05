O ilçelerde eğitime kar engeli

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.



Sivas'ta İmranlı ilçesi Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olayları dikkate alınarak okulları 6 Ocak Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi.



ADIYAMAN / SİNCİK



Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve bugün de devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. İlçeye bağlı Aksu, Geçitli, Alancık, Balkaya, Arıkonak, Serince, Çat, Taşkale, Karaköse, Uğurlu, Şahinbeyle ve Şahkolu köylerine ulaşım sağlanamazken tüm okullarda Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.