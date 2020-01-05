USD (Alış - Satış) : 5,96 - 5,97 EURO (Alış - Satış) : 6,66 - 6,67

O ilçelerde eğitime kar engeli

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışının ardından tatil haberleri gelmeye başladı. Sivas’ın İmranlı ilçesinde Ve Adıyaman'In Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime birer gün ara verildi

Yaşam / 05 Ocak 2020 Pazar 20:41
O ilçelerde eğitime kar engeli

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Sivas'ta İmranlı ilçesi Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olayları dikkate alınarak okulları 6 Ocak Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi.

ADIYAMAN / SİNCİK

Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve bugün de devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. İlçeye bağlı Aksu, Geçitli, Alancık, Balkaya, Arıkonak, Serince, Çat, Taşkale, Karaköse, Uğurlu, Şahinbeyle ve Şahkolu köylerine ulaşım sağlanamazken tüm okullarda Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

KaraköseKöy YollarıTaşkaleKar YağışıGeçitli

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı