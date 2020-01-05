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İran'dan ABD'ye siber saldırı

İranlı hackerlar, ABD Federal Depo Kütüphanesi Programı'nın resmi internet sitesine siber saldırı düzenledi ve Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağına ilişkin mesajlar verdi

Dünya / 05 Ocak 2020 Pazar 20:11
İran'dan ABD'ye siber saldırı

İranlı hackerlar, ABD Federal Depo Kütüphanesi Programı'nın resmi internet sitesine siber saldırı düzenleyerek, Irak'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağına ilişkin mesajlar yayınladı.



İRAN'I TEMSİL EDEN YUMRUK

AFP'nin haberine göre,İranlı hackerlar sitenin ana sayfasında İran'in dini lideri Ali Hamaney'in fotoğrafı ile İran bayrağını paylaştı. Sitede, İran'ı temsil eden bir yumruk ile Trump'a vurulduğu esnada havada füzelerin uçtuğu görülen bir görsel de yer aldı.





'SUÇLULARI ŞİDDETLİ İNTİKAM BEKLİYOR'

Söz konusu görselde ayrıca, 'Süleymani'nin şehitliği yıllarca süren çabalarının ödülüydü. Allah'ın izniyle, onun ayrılışıyla çalışmaları ve çizdiği yol durmayacak. Pis ellerine onun ve diğer şehitlerin kanını bulaştıran bu suçluları şiddetli intikam bekliyor' ifadelerine yer verildi.

'BU SADECE KÜÇÜK BİR PARÇASI'

Hacklenen sitede yer alan bir başka mesajda ise, 'Bu İran'ın siber yeteneğinin sadece küçük bir parçası. Her zaman hazırız' denildi.

Siber SaldırıHamaneyİranDevrimTrump

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