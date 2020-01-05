Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine mahallede bulunan bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, Konaklı Sağlık Ocağı doktoru Leman Ege'nin ve Alman uyruklu İssam Skaf'ın (65) cansız bedenlerini buldu.



Cesetler üzerinde yapılan incelemede Leman Ege'nin başına darbe aldığı tespit edilirken, İssam Skaf'ın ise iple asılı halde bulunduğu bildirildi.



Kaynak : İHA

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