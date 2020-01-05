ABD Büyükelçiliği ve üssüne saldırı!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.



Öte yandan, Kenya'da ABD Kuvvetleri'nin bulunduğu üsse düzenlenen saldırıda 1 ABD askeri ve 2 Pentagon personeli öldü.



1 füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.