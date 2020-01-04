Sigarada yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, yarından itibaren sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek.



ESKİ TİP PAKETLER TOPLATILIYOR



Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık 2019'da geçilirken, düzenlemeyle bu tarihten itibaren eski paketlerle üretime son verildi. Firmalar tarafından piyasadaki eski tip paketler de toplanmaya başlandı.



TEK TİP OLACAK



Düz ve standart paket uygulamasıyla paketlerin renk ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.



Yurt dışında uygulanan tek tip paket uygulaması



YÜZDE 85'İ UYARI ALANI OLACAK



Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki birleşik (resimli) sağlık uyarıları alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı, resimli uyarı paketin ön yüzeyinin yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni birleşik sağlık uyarısı belirlendi.



Yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor.



Paketlerde, "Sigara içmek öldürür-hemen bırakın" genel uyarısı ile "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" mesajı bulunuyor.

