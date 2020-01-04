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Sigarada yeni dönem başlıyor

Sigara paketlerindeki renk ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ortadan kaldırılması ve sağlık uyarılarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefi ile yürürlüğe alınan tek tip paket uygulaması kapsamında yarından itibaren sadece yeni paketli ürünlerin satışı yapılabilecek. 5 aralıktan itibaren eski paketlerle üretime son verilirken, firmalar ise piyasadaki eski tip paketleri toplatmaya başlamıştı.

Sağlık / 04 Ocak 2020 Cumartesi 21:33
Sigarada yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, yarından itibaren sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek.

ESKİ TİP PAKETLER TOPLATILIYOR

Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık 2019'da geçilirken, düzenlemeyle bu tarihten itibaren eski paketlerle üretime son verildi. Firmalar tarafından piyasadaki eski tip paketler de toplanmaya başlandı.

TEK TİP OLACAK

Düz ve standart paket uygulamasıyla paketlerin renk ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.

Yurt dışında uygulanan tek tip paket uygulaması

YÜZDE 85'İ UYARI ALANI OLACAK

Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki birleşik (resimli) sağlık uyarıları alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı, resimli uyarı paketin ön yüzeyinin yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni birleşik sağlık uyarısı belirlendi.

Yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor.

Paketlerde, "Sigara içmek öldürür-hemen bırakın" genel uyarısı ile "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" mesajı bulunuyor.

TarımSigara5 Aralık

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