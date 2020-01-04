MEB'den yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği

Yerli ve milli üretimle gerçekleştirilecek olan projede ihtiyaç duyulan teknik elemanın yetiştirilmesi amacıyla fabrikanın açılacağı Bursa'da eğitim veren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'nda ilk kez “Elektrikli Araçlar Dalı” açılacak. Kısa sürede müfredatı oluşturulacak alan programı doğrultusunda öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek ve bu alana gelecek eğitim-öğretim yılında Liselere Geçis Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alınacak. Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni açılacak elektrikli araçlar dalında öğrencilere; hibrit araçlar, elektrikli araçlar, hidrojenle çalışan araçlar, pil teknolojisi, elektrikli motorlar, sensörler, görüntü işleme, led teknolojisi, CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemleri), mekanik sistemleri, şarj istasyonları teknolojisi, elektroliz teknolojileri ile ilgili eğitimler verilecek..



Yerli otomobile teknik eleman desteği müjdesini veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm toplumumuzun heyecanını biz de paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin otomobilini üretecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için süratle çalışmaların başladığını duyuran Bakan Selçuk, şunları kaydetti:



'Bakanlık olarak mesleki ve teknik eğitimi yeniden yapılandırırken ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda çok sayıda yeni projeyi son bir yılda başarılı bir şekilde uygulamaya koyduk. Örneğin, savunma sanayisi alanında ihtiyaç duyulan teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN ile Ankara'da istihdam garantili ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kurduk ve mesleki ve teknik eğitimde ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci aldık. Benzer şekilde otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay-havacılık ve saatçilik sektörü gibi pek çok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikromekanik alanında istihdam garantili mesleki eğitim vermeye ilk kez 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başladık. Kırıkkale'de Makine ve Kimya Endüstri Kurumu (MKEK) ile savunma sanayisine yönelik yeni bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi kuruyoruz. Yerli otomobil projesine de üretimin yapılacağı Bursa'da ihtiyaç duyulacak teknik eleman yetiştirmek üzere ilk kez Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'nda elektrikli araçlar dalı açacağız. Bu amaçla Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini seçtik.



Bakan Yardımcım Mahmut Özer'in koordinasyonunda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz çalışmalarına başladı.



Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı itibariyle bu alana ilk öğrencilerimizi alacağız” Kaynak : İHA

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