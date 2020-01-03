Mansur Yavaş hukuksuz rantları ortaya çıktı

Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasında yaşanan rüşvet iddialarında adı geçen Avukat Mehmet Ali Alan Beyaz Tv'de yayınlanan Dinamit programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan programa telefonla bağlanan Melih Gökçek de Yavaş'ın Beypazarı Belediye Başkanı olduğu sırada hukuksuz rant elde etmek için yaptığı kendi arsalarında plan değişiklikleri yaptığını söyledi.



BEYPAZARI BELEDİYE BAŞAKANI İKEN FETÖ'CÜLERE ARSA SATTI



Mansur Yavaş'ın mahkeme kararını kendisine zamanında iletmediği iddialarına cevap veren Alan, 'Böyle bir şey gerçek dışıdır. Mansur Yavaş Beyapazarı Belediye Başkanı olduğu dönemde FETÖ'cü bir vakfa metrekaresi 17 kuruştan arsa sattı. Bu durum İçişleri Bakanlığı'na ihbar edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan denetmen geldi. Yavaş'ın arsa sattığı vakfa daha sonra kayyum atandı. FETÖ'cü oldukları kesinleşti. Ben bunu şikayet ettiğim için bana iftiralar atılıyor' dedi.



Alan şöyle devam etti: 'Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sinan Aygün'ün arasında menfaat çatışması olmadığı için Sinan Aygün'ün avukatlığını üstlendim. 17 İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Belediye yürütmeyi durdurma kararını alınca uygulamıyor. Daha sonra mahkeme esas kararı veriyor. Karar yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ ediliyor. Bana değil. Belediye uygulamıyor. Belediye Mimarlar Odası'na yazı yazıyor. Biz buna bu plan dahilinde ruhsat verdik. Dolayısıyla bu ruhsat iptal edilmedikçe ben orayı mühürlemem diyor. Mahkeme kararlarını uygulamamak suç bunu engellemek için ben kararı istinafa götürüyorum. İstinafta yürütmeyi durdurma istiyorum. İstinaftan önce belediye meclisi toplanıyor. Biz mahkeme kararını uyguluyoruz diyor. Bu plan iptali bana bildirilmiyor. Bunun üzerine ben o kararı istinafa götürüyorum. Yürütmeyi durdurma kararı alıp belediyeye tebliğ ediyorum. 14 Nisan'da bu inşaat ilerlemesi yüzde 60. 15 Nisan'da karar bana tebliğ oluyor. Benim belediyeye onlar belge istemeden bildirme sorumluluğum yok sözleşmede. Onlar bana yazıyor. Ben cevap veriyorum. Buna rağmen ben bu kararı onlara gönderiyorum.” şeklinde konuştu.



BEYPAZARI'NDA ARSA SKANDALI



Daha sonra programa telefonla bağlanan Melih Gökçek de Mansur Yavaş Beypazarı'nda rant elde etmek için plan değişikliği yaptığını söyledi.

Gökçek bu arsanın Beypazarı'nın merkezinde olduğunu ve ilçedeki en değerli yerlerden biri olduğunu söyleyerek, “Bir İlçe belediye başkanı için kent içerisinde alınabilecek en büyük rant buradadır. Burası planda konut alanı buraları iş merkezine çeviriyor. Kotu da aşağıdan vererek tamamen 5 kata çıkartıyor iki tarafı. İş yeri burada altın değerinde konut bir değerse iş yeri 5-6 değer. Bütün Ankaralılar bilir Gümüşçüler Hanı denilen yer burasıdır. Burayı iş yeri yapmak için yapılan Meclis toplantısına da kendisi giriyor. Bir belediye başkanının kendisi veya birinci derecede yakınlarının herhangi bir menfaati varsa o toplantıya girmesi yasaktır. Kendi oyuyla birlikte bunu iş yerine çeviriyor. Değerini de 5 misli yapıyor. Beypazarı tarihinde arsa rantı açısından en büyük kanunsuz vurgundur bu. Yavaş bunu izah etmeli” yorumunda bulundu.

