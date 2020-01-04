USD (Alış - Satış) : 5,96 - 5,97 EURO (Alış - Satış) : 6,66 - 6,67

Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı

Binlerce adayın merakla beklediği bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Adayların, atama için gerekli belgelerle ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içinde il emniyet müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor

Yaşam / 04 Ocak 2020 Cumartesi 20:20
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı

Çarşı ve mahalle bekçiliği için 2019'da iki ayrı dönemde yapılan sınavların sonuçları açıklandı.

Sonuçlara web sitesinden ulaşılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav sonuçlarına www.pa.edu.tr internet adresinden ulaşabilecek.

15 GÜN İÇERİSİNDE BAŞVURULMASI GEREKİYOR

Asıl adayların, atama için gerekli belgelerle ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içinde il emniyet müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

BEKÇİ MAAŞI 2020 NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bekçi maaşları yeni zamlarla birlikte 4409 TL'ye yükseldi

EnflasyonEnflasyon FarkıToplu Sözleşme

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı