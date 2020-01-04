Adalet Bakanı Gül'den canlı yayında önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarında satır başları:



Türkiye'de soruşturma devam ediyor. Şu an itibarıyla Japon makamlarından adli yardımlaşmayla ilgili bir talep gelmedi. Uçaklarla ilgili de tedbir konuldu. Yargı süreci devam ediyor.



LİBYA TEZKERESİ



Türkiye uluslararası mecrada meşru görülen devletin yönetiminin daveti üzerine adım atmıştır. Bu coğrafya ne kadar istikrarlı olursa ülkeler de istikrarlı oluyor. TBMM büyük bir destekle bu tezkereyi tasdik etmiştir. Bunun çerçevesini hem sayın Cumhurbaşkanımız hem de hükümetimiz uluslararası meşru kurallar çerçevesinde kullanacaktır. Temel amaç bölgenin istikrara kavuşmasıdır.



Türkiye yalnız mı kaldı? Hukuki çerçevede bir sorun mu var?



Türkiye egemenlik sahasında her türlü araştırmayı yapıyor. Biz bu hakkımızı kullanıyoruz diye rahatsız olanlar bizi ilgilendirmiyor. Biz hukuka uygun davranıyorsak diğerlerinin rahatsızlıkları bizi ilgilendirmez. Biz uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde atacağımız adımlar Türk milletinin çıkarınaysa bu adımları atacağız.



Avrupa makamlarıyla bir iletişim halinde misiniz? Bir süre sonra baskı kurabilirler mi?



Türkiye'de suç işlemiş olan kişiler bizim hukuk kurallarımız gereği cezasını çekmektedir. Ancak başka bir ülkede suç işleyenlerle ilgili İçişleri Bakanlığımız tarafından bir çalışma yapıldı, ciddi bir mesafe de alındı.



Hukuk dendiğinde yargı bağımsızlığı çokça konuşulan bir şey. CHP Genel Başkanı dün bunu dile getirdi. Çok ciddi eleştiriler var. Sizin değerlendirmeleriniz nedir?



Türkiye'de yargı düzeni uzun dönemlerde bakıldığında ciddi sorunlar yaşadı. 12 Eylül.. 28 Şubat... Farklı dönemlerde düşüncesinden inancından dolayı dışlananlar... Ergenekon sürecinde kumpaslarla herkesin bir çuvala doldurulması. 17/25 darbe girişimlerini yapmaya çalışan yargı vardı... Şu anda yargıda sorun çözüldü diyemeyiz. Darbe yapan FETÖcüleri yargılayan bir yargı var. Eksikleri, yanlışları hep beraber konuşuruz. Bizim temel yaklaşımımız şu, yargı iktidarı ele geçirmek için bir araç olamaz. Yargının bağımsızlığını tarafsızlığına halel getirilmemesi gerekir.



Türk yargısı FETÖ'den temizlendi mi?



40 yıldır bu yapıyla, kripto anlayışıyla yerleşmek isteyenleri 40 günde temizledik yaklaşımı büyük bir rehavet olur. Hiç bir şekilde sızmalara kriptolara izin vermeden bu çalışmaları yürütüyoruz.



Bu AK Parti'nin, siyasetin yapacağı bir mücadele değil devletin ve milletin mücadele ettiği bir süreç. Takiye üzerine kurulu bir örgüt oldukları için buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da ortak bir çaba ile yapılabilir. Ne yapıyorlardı, abiden Pensilvanya'dan emir alıyorlardı... Hiç bir yapının buna izin vermeyeceği yapıtı oluşturmak büyük bir zarurettir.



Devlet FETÖ tahribatından ciddi bir ders aldı mı? Bir daha darbe girişiminin yapılmaması için gerekli tedbirler alındı mı?



Bu büyük bir travma olarak yaşandı. Yasama kanun yollarıyla devlete sızmaların önünü kesmek için adımlar attı. Milletimiz seçilmişlere darbe yapmamak üzere büyük bir teyakkuz var. Bu konuda adımlar uygulamalar süreklilikle istikrarlıkla devam etmesi herkesin beklediği bir sonuç.



Bir takım tarikatların cemaatlerin bakanlıklara kurumlara sızdığına dair zaman zaman iddialar ortaya atılıyor. Bu konuda ciddi sorgulamalar yapılıyor mu?



Burada bir zihniyet anlamında hiç bir grubun devletin içinde örgütlü bir şekilde sızması, hiyerarşi dışında bir yapı oluşturulmasına asla izin verilemez. Devlet kendi kurumlarıyla ayakta durur. İlkeler, usüller bellidir. Hukukun üstünde hiçbir güç yoktur. Bu konuda herkesin inancı düşüncesi serbesttir. Bu mücadeleyi devlet asla izin vermez. Masum ve suçluyu da ayırt etmek çok önemli. Dindar kesimlerin hepsine de toptan halel getirmek asla doğru değildir.

