Yunanistan Büyükelçiliği önünde gerginlik!

Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği önüne gelerek toplanan bir grup, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili loanns Lagos'un, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmasını protesto etti. Elçilik binası önünde toplanan kalabalık grup İstiklal Marşı okuyarak skandal olayı protesto ederek olaysız bir şekilde dağıldı. Kaynak : İHA

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