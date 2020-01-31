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İçişleri Bakanı Soylu: Elazığ'da hasar tespiti bu akşam bitiyor

İçişleri Bakanı Soylu, "(Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz." dedi.

Siyaset / 31 Ocak 2020 Cuma 11:04
İçişleri Bakanı Soylu: Elazığ'da hasar tespiti bu akşam bitiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür Park'ta depremzedelerle görüştü, sorunlarını dinledi.

Soylu, kurumların hizmet verdiği çadırları da gezerek, çalışmaları takip etti.

Gazetecilere açıklama yapan Soylu, depremden etkilenen vatandaşlara yaşam alanlarını oluşturmak için çalışmaların gece gündüz aralıksız devam ettiğini söyledi.

"Konteyner eksiğimiz yok"

"Bazı yerlerin altına mıcır dökülmesi hem de yükseltilmesi lazım. Sivrice'de alt yapısını hazırladık." diyen Soylu, çalışmaların ardından konteynerlerin kurulumunun gerçekleştirileceğini aktardı.

Soylu, konteyner içerisinde lavabo, tuvalet, mutfak bulunduğunu belirterek, "Orada bir yaşam olacak. Bir de sosyal tesis alanları olacak. Onun için tüm alt yapıyı hazırlayacağız. Vatandaşlarımıza burada, evlerine geçene kadar hayatın olağan akışını sağlayabilecekleri, bir takım asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yerleşim yeri hazırlama gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Yıkımın ardından acil kira yardımı

"Zannediyorum 15 içerisinde konteynerlere geçilecek. Konteyner eksiğimiz yok. Boş konteyner kentlerimiz var. O konteyner kentleri alıp, buraya getirme fırsatına sahibiz. Yeni konteynerlerimiz var. Her birini planlıyoruz." ifadelerini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gece Çevre ve Şehircilik Bakanımızla tekrar bir değerlendirme yaptık. Otuzluk gruplar halinde her gün yıkımlar devam edecek. Onun için hasar tespiti yapılıyor. Ardından da hemen yıkıma geçiliyor. Yıkımın ardından da acil kira yardımını hemen vatandaşlarımıza ödemeye başlıyoruz."

Elazığ'da biri Kültür Park'ta, diğeri Elazığ Valiliği önünde olmak üzere, yaklaşık 100 metrekarenin üzerinde bir afet koordinasyon merkezi oluşturduklarını aktaran Soylu, vatandaşların tüm taleplerinin burada karşılandığını bildirdi.

Vatandaşları sürece ilişkin bilgilendirmek amacıyla broşür hazırladıklarını anlatan Soylu, bugün o broşürlerin afet merkezlerinde dağıtılacağını ifade etti.

Soylu, "Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz. l televizyonlar ve yerel radyolar var. Bunların üzerinden sağlayacağız. Yani hem telefon açacağız hem Valiliğin internet sitesinde yayınlayacağız hem de muhtarlıklarımıza göndereceğiz. Ondan sonra hasarlı yapılarla ilgili yapmamız gereken sorumluluklarımızı da yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Soylu, ağır hasarlı binalara girmenin doğru bir şey olmadığını aktararak, onun için bu konudaki tedbirleri aldıklarını, duyuruları yaptıklarını bildirdi.

Hasar tespiti sürüyor

Çalışmalar kapsamında Elazığ'da 15 bine yakın, Malatya'da da 10 bine yakın binada hasar tespitinin tamamlandığını kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Elazığ'da 33 bin civarında bina var. Bunun 2 bini kamu binası. 3-4 gün içinde tüm hasar tespitleri tamamlanmış olacak. Bugün öğleden sonra da akşam üzeri gibi özellikle hasarsız, az hasarlılara telefon açmak internet aracılığıyla muhtarlara bildirmek suretiyle evlerine girebilme konusundaki bildirim yapılacak. Orta hasarlılar iyileştirme gerektiriyor, ağır hasarlılara zaten girmek doğru değil. Buna ait bildirim gerçekleşmeyecek. Üç geçici konaklama merkezi olacak, şu anda alt yapıları yapılıyor, ikisi başladı, biri de yarın sabah itibarıyla.."

Okullarla ilgili çalışmalar tamamlandı

Soylu, okullarla ilgili bütün çalışmaların tamamlandığını dile getirerek, akıllı tahtalara kadar ihtiyacın nakledildiğini aktardı.

Bazı iş insanlarının okul yapma taahhütlerinin bulunduğunu kaydeden Soylu, "Yer teslimleri yakında yapılacak bir yıl içinde okulların tamamı da bitmiş olacak. Elazığ'da 200'ün üzerinde okul var. Toplam 10 okulda hasar söz konusu. Geri kalan okulların tamamı sağlam. Son 12-13 yılda yıkılıp, yapılan okullar deprem yönetmeliğine uygun yapılmıştır. Diğer kamu binalarından da hasar olan çok az var. O da geçmiş yıllarda yapılıp, yenilenmemiş olan kamu binaları." diye konuştu.

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