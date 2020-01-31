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Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi

ABD’nin Virginia eyaleti merkezli Federal Araştırma Kurumu Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Güneş’in yüzeyinin en net fotoğrafını yayınladı.

Yaşam / 31 Ocak 2020 Cuma 15:01
Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi

NSF'nin resmi internet sitesinde yayınlanan 36 bin 500 kilometrekare alanı kapsayan fotoğraf, Güneş yüzeyine ait bugüne kadar çekilmiş en net fotoğraf olma özelliğini taşıyor.


Güneş'in yüzeyinin en net fotoğrafını yayınlandı.

Fotoğrafın çekiminde kullanılan Inouye Solar adlı teleskopun 4 metrelik bir aynaya sahip olduğu ve dünyanın en büyük solar teleskobu olduğu belirtildi.


Fotoğrafın çekiminde kullanılan Inouye Solar adlı teleskop

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