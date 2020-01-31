Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 1.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.











Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Kaynak : İHA

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