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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP Başkanı utanmadan soruyor 'Deprem paralarını nereye harcadınız' diye. Deprem paraları harcandığı gibi milli bütçeden paralarla birlikte Van'ı ayağa kaldırdık. Bugünkü Bingöl'ü biz inşaa ettik' dedi.

Siyaset / 31 Ocak 2020 Cuma 11:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert cevap

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 'Halen 7'si yoğun bakımda 48 kardeşimizin tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi olan depremzede bulunmuyor.' dedi.

Trump'ın sözde barış planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın sözde Ortadoğu barış planıyla ilgili şunları kaydetti:

'Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır.

Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir.'

'Kudüs'ü İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek insanlığa yapılmış en büyük kötülük'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İslam dünyasındaki ülkelerin tavırlarına baktığımızda ben halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor sesin, ne zaman çıkacak?' diye konuştu.

Erdoğan, 'Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır.' dedi.

'Abbas ve İsmail Haniye ile bu konuları değerlendireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

'(İsrail) Sokaklarda masumların resmen infaz edildiği böyle bir haydut devlet, bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz. Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniye ile görüşmem olacak. Onlarla konuları değerlendireceğiz'

'Suriye ve İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız'

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Suriye'deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içindekiler kadar önemlidir, hayatidir, kritiktir. Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve kalamayız. Tüm samimiyetimizle Suriye'nin

istikrarını istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Hiç kimsenin Türkiye'yi bölücü örgütün kıskacına sokmaya ya da rejimin zulmüne rıza göstermeye zorlamaya hakkı yoktur. Bölücü

terör örgütünün Suriye'nin herhangi bir yerinde bölgemiz için bitip tükenmeyecek bir fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyiz.'

'Libya konusunda hiç kimsenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

'Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar. Libya'nın meşru hükümeti ve halkı yerine, bir

darbecinin yanında yer alanlar en başta demokrasiye ihanet içindedir. Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur.'

CHP'ye sert cevap!

Deprem vergilerini gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşan Erdoğan,  'CHP'nin başkanı tarih cahilidir. Düzce depreminde Sakarya depreminde neler oldu bilinmez. Ben cezaevinden çıkar çıkmaz deprem bölgesine gittim. Yarım kalan çalışmaları biz tamamladık. Deprem için toplanan paralar bölgeye gitti. Biz milli bütçeden de harcamalar yaptık. CHP Başkanı utanmadan soruyor 'Deprem paralarını nereye harcadınız' diye. Deprem paraları harcandığı gibi milli bütçeden paralarla birlikte Van'ı ayağa kaldırdık. Bugünkü Bingöl'ü biz inşaa ettik' dedi. 

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