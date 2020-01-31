İstanbul'da Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi.



Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak belirlendi.



Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30 TL, minibüsler içinse 34,90 TL'ydi. Son zamla birlikte, Avrasya Tüneli'nin açıldığı günden bu yana geçiş ücretlerine yüzde 119 zam yapılmış oldu.







GEÇEN YIL SEHVEN ZAM YAPILMIŞTI



Geçen sene ocak ayında tünelin geçiş ücretlerine yüzde 37.5 zam yapıldığı Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde duyurulmuştu. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zammın "sehven" yapıldığına dair bir açıklama yayınlamıştı:



2018 yılında otomobiller için 23.30 TL ve minibüsler için 34.90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosu" siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır.



GÜNDE 50 BİN ARAÇ GEÇİYOR



İstanbul'da 20 Aralık 2016'da hizmete açılan ve 1,2 milyar dolara malolan Avrasya Tüneli'nden Aralık 2018 itibariyle yaklaşık 31,5 milyon araç geçti. Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiyor.



