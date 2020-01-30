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Türkiye'yi sarsan cinayet!

Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın evinde ölü bulundu. Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor.

Güncel / 30 Ocak 2020 Perşembe 20:35
Türkiye'yi sarsan cinayet!

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde ölü bulundu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi. Ergenekon kumpas davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.


PolisAdli TıpÜmit SayınGizli Tanık

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