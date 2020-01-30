USD (Alış - Satış) : 5,97 - 5,98 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,59

Takasbank araç alım satımında yeni döneme hazır

Takasbank 3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla “Taşıt Takas Sistemi”ni uygulamaya alıyor. Kurulan sistem taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 TL’lik işlem ücretiyle transfer imkanı sağlayacak.

Ekonomi / 30 Ocak 2020 Perşembe 11:10
Takasbank araç alım satımında yeni döneme hazır

Takasbank tarafından geliştirilen “Taşıt Takas Sistemi” ile birlikte, noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde alım satıma konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eşzamanlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.

Konuya ilişkin olarak Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, “Ülkemizin en önemli finansal altyapı kuruluşlarından biri olan ve uzun yıllardır finans sistemimize takas, teminat, risk ve nakit yönetimi hizmeti veren Takasbank'ın, sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde kısa sürede geliştirdiği “Taşıt Takas Sistemi” ile birlikte, noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını, ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesinin sağlanacağını” belirtti.

TRANSFER ÜCRETİ 15 TL

Elibol ayrıca, “Takasbank'ın, tüm geliştirme süreçlerini tamamladığını ve hizmet vermeye hazır olduğunu, günlük periyotlarda 30 bin adet gibi rakamlara ulaşan araç alım satım işlemlerinde Taşıt Takas Sistemi'nin kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetlerinin minimum seviyede tutulduğunu, TaşıtTakas Sistemi'ne web sitesi (www.tasittakas.com.tr) ve mobil uygulamalar (İOS ve Andorid) üzerinden erişimin sağlanabileceğini ve kurulan yapının taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 TL gibi oldukça düşük maliyetli ve hızlı transfer imkanı sağlayacağını” ifade etti.

Takasbank

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı