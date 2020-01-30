USD (Alış - Satış) : 5,97 - 5,98 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,59

Merkez Bankası'nın bazı birimleri İstanbul'a taşındı

Uzun zamandır İstanbul'a taşınması planlanan Merkez Bankası'na ilişkin konuşan Başkan Murat Uysal, çalışmaların devam ettiğini, taşınmanın tek seferde dar bir zamana sıkışmış şekilde yapılacak bir mesele olmadığını vurgulayarak, bu süreçte bazı birimlerin önden İstanbul’da bir binaya taşıdığını kaydetti

Ekonomi / 30 Ocak 2020 Perşembe 16:32
Merkez Bankası'nın bazı birimleri İstanbul'a taşındı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ’Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı sonrası soruları yanıtladı.

Merkez Bankası’nın Ankara’dan İstanbul’a taşınma sürecinden de bahseden Uysal, tek seferde bir taşınmanın söz konusu olmadığını belirterek, taşınma işlemini süreç olarak nitelendirdi.

BAZI BİRİMLERİ TAŞIDIK

Uysal, “Merkez Bankası taşınma konusu uzun zamandır gündemde olan bir konu. Finans merkezi kapsamında yerimiz var. Bina çalışmaları da başladı. Bu bir süreç. Bu süreçte bazı birimlerimizi önden İstanbul’da bir binaya taşıdık.

Çalışmalarımız devam ediyor. Merkez Bankası’nın taşınması tek seferde dar bir zamana sıkışmış şekilde yapılacak bir mesele değil. Bunu bir süreç olarak görmek lazım” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı