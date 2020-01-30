Manisa'da korkutan bir deprem daha!

AFAD Deprem dairesinden yapılan son dakika açıklamasına göre deprem 11.33 kilometre derinlikte meydana geldi.



Öte yandan Akdeniz açıklarındaki deprem fırtınası devam ediyor. Saat 08.43'te derinliği 5 kilometre olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremden 3 dakika sonra aynı bölgede 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.