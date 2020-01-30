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Manisa'da korkutan bir deprem daha!

Gelen son dakika haberine göre, saat 07.35 sıralarında merkez üssü Manisa Akhisar olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 11.33 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu. Depremin merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olarak duyuruldu.

Yaşam / 30 Ocak 2020 Perşembe 09:42
Manisa'da korkutan bir deprem daha!

AFAD Deprem dairesinden yapılan son dakika açıklamasına göre deprem 11.33 kilometre derinlikte meydana geldi.

Öte yandan Akdeniz açıklarındaki deprem fırtınası devam ediyor. Saat 08.43'te derinliği 5 kilometre olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremden 3 dakika sonra aynı bölgede 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem

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