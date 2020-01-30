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Kılıçdaroğlu'ndan ırkçı Yunan'a tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi.

Siyaset / 30 Ocak 2020 Perşembe 22:03
Kılıçdaroğlu'ndan ırkçı Yunan'a tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u çirkin saldırısından dolayı tepki gösterdi.



'DENSİZ'

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz. O ulu bayrak, onur ve gururla bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya devam edecektir.' ifadesini kullandı.

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk PartisiAvrupa ParlamentosuBağımsızlık

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