İdlib'den Türkiye'ye büyük göç!

Rusya ile Esad birliklerinin aralıksız olarak İdlib'e saldırısı sonucu, Türkiye sınırına göç devam ediyor...



Türiye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle her geçen saatte binlerce sivil Türkiye sınırı yakınlarına sığındı



Rejim güçleri ve Rus birliklerinin, İdlib'e yönelik saldırıları devam ederken ABD'den, gelinen son duruma ilişkin bir açıklama geldi.



'700 BİN KİŞİ TÜRKİYE SINIRINA HAREKET ETTİ'



Washington yönetiminin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, rejim ve Rus savaş uçaklarının son üç günde İdlib'e 200 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.



Jeffrey, 'İdlib'den 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti, bu uluslararası kriz yaratır.' dedi.













