USD (Alış - Satış) : 5,97 - 5,98 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,59

Hemşireye 'salak' diyen kaymakama Yargıtay'dan şok karar

Eşine reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan kaymakam, iddiaya göre hemşireye, ’salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar’ dedi. Kaymakamın kendisine hakaret ettiğini savunan genç hemşire konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin mahkumiyete çarptırdığı kaymakamın cezasını Yargıtay da onayladı.

3. Sayfa / 30 Ocak 2020 Perşembe 10:38
Hemşireye 'salak' diyen kaymakama Yargıtay'dan şok karar

Eşine iğne yaptırmak için Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen İlçe Kaymakamı, görevli hemşirenin, 'reçeteniz var mı?' sorusuna öfkelendi. İddiaya göre, sinirlerine hakim olamayan Kaymakam, hemşireye, 'Salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar?' dedi.

Asliye Ceza Mahkemesi'nin yolunu tutan hemşire, kaymakamdan şikayetçi oldu. Mahkeme, kaymakamın beraatine hükmetti. Davacı hemşirenin temyizi üzerine Yargıtay 18, Ceza Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Yeniden görülen davada, kaymakam 'kamu görevlisine hakaret' suçundan mahkum edildi. Bu kez kararı davalı kaymakam temyiz etti. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, görevini çalışma usullerine uygun bir şekilde ifa etmek isteyen hemşirenin eyleminin haksız tahrik kabul edilemeyeceğine dikkat çekerek kararı onayladı Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

YargıtayTemyiz

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı