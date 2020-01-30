Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs satılık değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Trump'ın İsrail ve Filistin meselesiyle ilgili açıkladığı plana tepki gösterirken 'Yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Utanmadan diyorlar ki 'Filistin'e yeni haklar getiriyoruz'. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler. Bu konuyu bugün MGK toplantısında ele aldık.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Deprem sonrası bazı kendini bilmezler alçakça mesajlar yayınladı. Emniyet güçlerimiz gerekli adımları atıyor. Ama asıl görev siz medya çalışanlarına düşüyor.



Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği dönemde içindeki kini kusanlar var. Bunları sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz.



'BİRİLERİ HALA SURİYE, DOĞU AKDENİZ VE LİBYA'DA NE YAPTIĞIMIZI ANLAMIYOR'



Sosyal medya kontrolsüz bir alan olarak hayatımızın ortasına düştü. Bireysel ve kurumsal olarak iyi ve ahlaklı iş yapanları desteklemeliyiz. Karanlık yüzler ifşa edilmeli. Ülke olarak küresel sistemin birinci liginde mücadele eden güçlü bir Türkiye var.



Birileri hala Suriye'de Doğu Akdeniz'de Libya'da ne yaptığımızı anlamıyor.



Yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur etmek isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz. Eski Türkiye'nin alışkanlıkları ile bugünü anlayabilmemiz mümkün değildir.



Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturma çabaları olduğunu biliyoruz.



KUDÜS RESTİ: BU BİR İŞGAL PROJESİDİR



Terör örgütlerine destek verenler zalim rejimler halkına saldırırken görmezden geliyor. Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir. Yarın asıl konuşmamı yapacağım. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. MGK bildirisinde de özellikle buna değindik. Kudüs satılık değildir.



Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur.

