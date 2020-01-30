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Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azerbaycanlı, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye’ye getirmek için hazırlanan kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan uğurlanıyor.

Güncel / 30 Ocak 2020 Perşembe 12:20
Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azerbaycanlı, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye’ye getirmek için hazırlanan kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan uğurlanıyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı, Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

Kargo UçağıÇinArnavutlukTürkiyeSağlık Ekipleri

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