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Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

Karadeniz’de balık sezonunun başlamasıyla "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların geride kalan 5 ayda yüzünü en fazla hamsi güldürdü.

Ekonomi / 30 Ocak 2020 Perşembe 11:37
Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

Sinop’ta balıkçılar palamut, istavrit, mezgit, çinekop ve lüferden umduklarını bulamadı. Hamsi sayesinde ise balıkçı tezgahları boş kalmadı.

Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tahminlerimizin üzerinde çok ama çok hamsi avcılığı oldu. Ancak bunun yanında palamut hiç olmadı. Lüfer ve istavrit gibi balıklar da olmadı. Bölgemizde 3 ay süreyle güzel hamsi avcılığı yaptık. Halen Marmara ve Ege Bölgelerinde avcılığı devam ediyor. Yani hamsinin dışında balık tutmadık desek doğrudur. Bir kasa palamut tutmuşluğumuz yok. Çünkü mayıs ve haziran aylarında havaların soğuk gitmesinden ötürü palamut yumurtalarının tutmadığını düşünüyoruz. Palamudun, lüferin olmaması aşırı bir hamsi potansiyelinin olmasına sebep oldu" dedi.
Kaynak : İHA

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